El Barça blinda a su juvenil Mortimer con cláusula de estrella

El Barcelona ha blindado a una de sus perlas de futuro: Nils Mortimer renovó hasta 2023 y lo hará con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros que se duplicará en el momento en que pase a la primera plantilla. Además, el acuerdo contempla la ampliación de otros dos años más.

"El FC Barcelona y el jugador Nils Mortimer, del Juvenil A, han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, ampliando su vinculación con el club azulgrana para las próximas tres temporadas", comunicó el club este lunes.

A sus 19 años, el atacante malagueño se enroló en 2013 a La Masia y comenzó jugando en el Infantil B, con el que se proclamó campeón de Liga. Desde entonces, fue medrando hasta el Juvenil A, con el que conquistó la Youth League en la temporada 17-18.

"Su perfil es el de un extremo zurdo muy rápido, valiente, con un muy buen disparo y llegada y muy buena capacidad de desequilibrio", destacó el club en su comunicado. Esta temporada la cerró con siete goles y más de 1.300 minutos en el Juvenil A que entrenó Franc Artiga.

En las filas del Barça B hizo su debut también. Fue el 24 de marzo del 2019, en un choque en un partido disputado en campo del Ebro que acabó 0-1. Internacional en todas las categorías inferiores, disputó la Eurocopa Sub 17 que se celebró en 2018 en Inglaterra y donde España cayó en los cuartos de final contra Bélgica.

"Cuando llegué no me imaginaba llegar al Barça B, solo pensaba en jugar al fútbol y disfrutar. Pero van pasando los años y vas progresando y te das cuenta que puedes llegar aquí. El objetivo de cualquier jugador es llegar al primer equipo, pero ahora estoy mentalizado con los 'play off' y después, la próxima temporada con el Barça B y, poco a poco, irán llegando los resultados", manifestó el jugador en declaraciones a los medios del club.

El acto de la firma de la renovación de Nils Mortimer tuvo lugar en el palco del Estadi Johan Cruyff con la presencia del directivo responsable del Barça B, Xavier Vilajoana, y del secretario técnico del primer equipo, Éric Abidal.