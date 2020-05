"¿El Barça campeón? Hemos sido mejores que ellos"

El meta del Real Madrid Thibaut Courtois mostró su desacuerdo en la televisión belga en relación a una supesta proclamación como campeón del Barcelona en el caso de que LaLiga no pueda concluirse.

Courtois sacó pecho de la victoria ante los azulgranas en el 'Clásico' y aseguró que han sido mejor equipo que los ahora dirigidos por Quique Setién.

"Estamos a solo dos puntos y podemos ser campeones, sería mala suerte que la temporada se cancelara. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos", explicó a 'RTFB'.

El guardameta comparó la situación en España con la de Inglaterra, su anterior país: "Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo. El caso del Liverpool en Inglaterra es distinto, lo podría entender porque no sé cuántos puntos saca al segundo. Me gustaría terminar la temporada. Quedan once partidos, es muy pronto para decidir el campeón".

El internacional belga abogó por acabar la campaña, pero insistió en que la salud es lo primero: "Creo que se debería terminar la temporada, pero la seguridad es lo primero. Hay que tener en cuenta las medidas de protección y estar seguros al 100% antes de volver a jugar. ¿Qué pasa si hay un jugador de otro equipo infectado? Son cosas que hay que considerar".

Courtois aclaró que no ha perdido el contacto con sus hijos en Madrid y descartó haber pasado miedo durante el confinamiento. "Miedo no es la palabra exacta. Yo sigo visitando a mis hijos. Pero hay casos de gente joven y sana que se ha infectado, y por supuesto existe preocupación".