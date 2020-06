El Barça, cerca de cerrar a su nuevo Jordi Alba

El Barcelona quiere utilizar la fórmula de Moussa Wagué para fichar a su próximo lateral zurdo, Souleymane Aw. El jugador senegalés, de solo 21 años, juega en el Beziers de la National de Francia.

Según informó 'Mundo Deportivo' que el conjunto azulgrana ya tiene encarrilado el fichaje del defensa. Eso sí, Souleymane Aw no llegaría al primer equipo, sino al filial.

La fuente citada asegura que el Barcelona no ha tenido que abonar ningún dinero par tener derecho preferencial, como sí se ha hecho con Gustavo Maia. Pero sí que su incorporación se puede producir en las próximas semanas.

Souleymane Aw podría entrar directamente en el once del Barcelona B. Y es que Sergio Akieme podría salir al no ser jugador Sub 23 y el senegalés ocupar su puesto en el filial.

Aw, al igual que Moussa Wagué, se formó en la Aspire Academy y se marchó después al KAS Eupen. Posteriormente se marchó al Beziers, donde se encuentra en la actualidad.