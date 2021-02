"El Barça con Messi es mejor equipo"

Pocas palabaras se pueden decir que no se sepan de Leo Messi. Koeman habló con el argentino para que empezase desde el banquillo y ser determinante en la segunda mitad.

"Estuve hablando con él de darle un descanso y, si le necesitábamos, ponerlo. Ha entrado y cambiado el partido. Nos ha dado muchísimo juego. El Barça con Messi es un mejor equipo. Tiene mucha efectividad. Lleva muchos años demostrando que es un jugador vital para este equipo", analizó el neerlandés.

La victoria, eso sí, llegó en las botas de Trincao: "Es joven, tiene que adaptarse al nivel de un grande como el Barcelona. Le hemos ido dando minutos. En los últimos partidos ha tenido mala suerte fallando ocasiones. Ha sido decisivo y es importante para él y para nosotros. Estoy muy contento con su gol. Está trabajando bien y es importante para él.

Una mala noticia para el Barcelona llegó con la lesión de Araujo. "Hay que esperar. El lunes podremos decir algo. Soy partidario de tener un diestro y un zurdo de centrales para tener mejor posesión. Por eso puse a Frenkie", explicó.

Además, Koeman reveló que Dest no jugó por problemas físicos: "Dest tuvo molestias el sábado y no estaba para jugar tanto tiempo en el partido".

Respondió el neerlandés al porqué de tantas rotaciones. "Sobre todo por el desgaste físico de los jugadores. Llevamos once partidos, diez fuera de casa y con horario tarde. La Copa es el camino más corto para ganar un título y el Sevilla es un gran equipo. Hay que proteger a los jugadores para no tener más lesiones. Hemos hecho unas rotaciones de jugadores que llevan muchos minutos y partidos. La lesión de Araujo nos ha complicado todavía más. Hay que destacar la mentalidad del equipo, en un partido duro hemos ganado por calidad y por tener un carácter importante", incidió.

"Para mí el primer tiempo no ha sido muy bueno. Nos faltaba más abrir el equipo cuando tuvimos el balón. Cuando perdimos balones reaccionamos tarde. No he visto al equipo con mucha chispa en el primer equipo", replicó.

Ahora, el Barça se centra en la Copa del Rey: "Es un trofeo donde estamos en semifinales. Es el camino más corto para ganar algo. Es importante pero somos el Barça. Hay que demostrar mentalidad en cualquier partido de cualquier competición".