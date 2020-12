"El Barça dirá que se portó bien con mi salida, es difícil hablar"

A finales de junio de 2020, Barcelona y Juventus confirmaron el traspaso de Arthur Melo. Su proyecto fue clave para que el brasileño se decidiera a poner rumbo a Turín. Pero su salida no estuvo exenta de polémica. El futbolista llevaba tiempo hablando con la 'Vecchia Signora' y eso hizo que el club catalán optara por dejarle al margen cuando se confirmó que se iría.

Arthur habló con 'Marca' sobre lo ocurrido. "Hubo más ruido con mi salida del que me habría gustado. Una vez que supe que me iba a marchar, quería hacer las cosas bien", apuntó.

"¿Si se portaron bien? No sé... eso es subjetivo, seguro que ellos creen que sí. Es difícil hablar, yo tengo mi versión, mi historia. Me habría gustado que alguna cosa hubiera sido diferente, pero igual para ellos todo fue como debía ser. Pero ya pasó, he llegado a un gran club para encontrarme con personas serias en la dirección que me aportan muchas cosas", continuó.

Con respecto a lo de dejarle fuera cuando firmó con la Juve, prefirió directamente no entrar a valorar lo ocurrido. "Es difícil opinar sobre eso. Ya pasó, me quedo con lo bueno que me pasó en el Barça. Me sentí querido por la gente y la verdad es que ahora solo quiero mirar hacia delante", zanjó.

Se refirió, de paso, a la posibilidad de que Messi abandone el Camp Nou. "No me sorprende que quiera salir, pero sí me llama la atención la falta de respeto que han tenido hacia él. Si quiere salir o no, es su decisión", se mojó.

Ya en lo deportivo, Arthur analizó el 0-3 que la Juve le endosó al Barça en el último partido de la fase de grupos de la Champions. "Estudiamos mucho al Barça. Es mérito del cuerpo técnico, que pasó mucho tiempo analizando su juego. Yo les dije que es un equipo con mucha calidad y que tendrían más posesión, también que nos tocaría sufrir en algún momento", analizó.

Por último, Arthur habló sobre Cristiano. "Es un tipo de p*** madre. Me dice hasta lo que tengo que comer, se preocupa por los demás. Me ha sorprendido muchísimo la forma en la que trabaja también. Hay días en los que llegamos a las dos de la mañana porque hemos jugado tarde y se pone a entrenar. ¿Quién hace eso? Cristiano. Yo le digo que está enfermo, ¿pero qué le vas a decir a alguien que tiene tantos Balones de Oro?", finalizó.