"¿El Barça? Cuando fichas a jugadores y no rinden, viene la crisis..."

El Barça no pasa precisamente por su mejor momento a nivel deportivo y tampoco económico. La pandemia ha dejado bastante tocado al club.

Sobre ello habló Edmilson. "El Barcelona vive una situación bastante difícil. Para mí, han fichado a jugadores que no han demostrado mucho en el campo, han invertido mucho en ellos y, lamentablemente, cuando se invierte mucho en jugadores que no le dan resultados colectivos, ni individuales, pues llega la crisis... Eso para un equipo grande es muy peligroso", analizó en 'Marca Claro'.

Tampoco vive su momento más tranquilo a nivel institucional. "Hay un hueco político. Es un momento complicado en ese sentido también", prosiguió.

Y a todo esto habría que sumarle el fin de ciclo. "Hay una generación que ha ganado y que están llegado al famoso final de carrera y luego están los recambios. A esa gente nueva le está costando salir adelante...", apostilló.

Por último, se refirió a Leo Messi y a su futuro, una incógnita que tiene en vilo a los 'culés'. "Ha dado mucho al Barça. Es el mejor jugador que he vistó ahí en los últimos años. No creo que haya nadie tan completo como él. Tiene que decidir si se va o se queda, pero eso debe elegirlo él, no el club", finalizó.