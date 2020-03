El Barça de Setién, el que queda por aceptar la rebaja de sueldo

El Barcelona está negociando para llegar a un acuerdo con todos los jugadores para llevar a cambio unas rebajas en todos los sueldos para garantizar la viabilidad económica del club por la crisis del coronavirus.

El club catalán mandó una carta a todos los empleados para justificar el expediente de regulación de empleo y todos los jugadores de las distintas secciones ya lo han aceptado.

Como indicó 'AS' y así lo mostraron todos los capitanes, los equipos de baloncesto, balonmano, hockey y fútbol sala han tomado la decisión de acatar las medidas de la entidad y ya ven con buenos ojos la rebaja en los sueldos para ayudar al club.

Eso sí, lo que queda es el Barcelona de Setién, que ahora vería con más presión la negociación con una directiva que necesita aire ante la falta de competición, de ventas, de derechos televisivos etcétera.

"Me dirijo a todos vosotros en estos momentos de dificultad motivados por la pandemia que estamos viviendo en nuestro país para enviaros un mensaje de aliento, solidaridad y responsabilidad. La situación creada por el COVID-19 implica un descenso sustancial de ingresos, derivado del hecho de no poder jugar ninguna competición y de mantener cerradas al público todas nuestras actividades no deportivas", explicó, en una parte, el CEO Oscar Grau.