"El Barça debe sentar las bases según su modelo de juego"

Javier Mascherano está viendo desde la lejanía como el Barcelona parece que se viene abajo. La crisis de resultados y, sobre todo, el 2-8 encajado ante el Bayern en la Champions League han terminado de hacer estallar la burbuja.

"Volver a sentar las bases de lo que fue años atrás teniendo en cuenta el modelo de juego. Que a partir de eso se puedan conseguir resultados", comentó sobre las opciones que tiene el conjunto azulgrana.

El 'Jefecito' reconoció que no ha hablado personalmente con Leo Messi sobre la situación dentro del club: "No es momento de molestarlo para saber qué pasa. Entiendo que hay una crisis deportiva".

Y de un argentino al que no le van bien las cosas, pasó a hablar de Ángel di María. "Está en un nivel altísimo. Es titular en un equipo que llegó a la final de Champions. Campeón en su liga y copas, lleno de figuras", explicó.

Además, cree que el 'Fideo' aún tiene sitio en la Selección Argentina: "No hay edad para la Selección. No hay una regla. Tiene que ver con el estado de forma. Personalmente, me encanta".

Por último, repasó su etapa en River y recordó un momento del cual se arrepiente del Mundial de Clubes cuando con el Barcelona se enfrentó a su ex equipo.

"Yo estoy agradecido de por vida a River. Me dio la posibilidad de dar mis primeros pasos. En todo caso, yo estoy en deuda. Hubo una situación en 2015 que yo me equivoqué en no saludar a la gente", reveló Mascherano.