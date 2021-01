"El Barça dejó ir a lo mejor de la cantera y fichó jugadores vulgares"

Joan Vilà fue el director de metodología de la cantera del FC Barcelona. Bajo su mando, en La Masia crecieron jugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol e implantó la metodología y el manual de estilo para desarrollar a los jugadores siguiendo siempre las mismas líneas maestras.

Ahora Vilà forma parte de la candidatura de Víctor Font y se muestra tremendamente crítico con la gestión hasta la fecha de Josep Maria Bartomeu. Entrevistado por 'L'Esportiu', el ex dirigente azulgrana da claves sobre qué entiende que ha estado fallando.

Pero antes, sacó pecho por su trabajo: "Se perdieron partidos y títulos, pero ganamos un estilo, una identidad que nos hizo ser el mejor club del mundo. Uno que reconocido no solo por lo que ganaba, sino por cómo ganaba. Eso es el 'ADN Barça', el que conocen de verdad muy pocas personas, algunas de las cuales nos hemos juntado en este proyecto de Víctor Font".

Su principal crítica es al gasto en futbolistas: "Lo que no puede ser es que vengan jugadores vulgares de fuera y los nuestros se marchen con 16 o 17 años. En los últimos años se han ido 26 o 27 de los mejores futbolistas que teníamos y ha llegado vulgaridad".

"Se han gastado cientos de millones en jugadores que no están entre los diez mejores del mundo. Eso se tiene que enderezar. ¿Cómo podemos dejar ir a Eric García? Todos sabíamos que era el sustituto de Puyol. O Take Kubo, ¿qué podemos decir de él? También se fueron Dani Olmo, Adrián Bernabé... La mayoría se van no por una cuestión económica, sino porque no están bien atendidos", agregó.

¿Y cómo se corrige esto? Así lo ve Joan Vilà: "Esto se recupera volviendo a picar mucha piedra, recuperando esta esencia y el trabajo tan riguroso de las últimas etapas en cadetes, juveniles o filial. Los mejores etapas del club se dieron cuando el equipo estaba formado por un 60 o 70% de jugadores de la cantera. En la época de las cinco Copas, la era Cruyff y la de Guardiola... mucha cantera y algunos jugadores de fuera".