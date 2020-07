"¿El Barça? El Madrid me llamó primero y se interesó de verdad"

Procedente del Mercantil, el Real Madrid se hizo con los servicios de Armand Vallès, de solo 16 años, que jugará a partir de la próxima temporada 2020-21 en el Juvenil B.

El joven futbolista concedió una entrevista en el diario 'Mundo Deportivo' en el que repasó como se forjó su fichaje por el conjunto blanco: "Estábamos en casa un domingo por la tarde. Creo que era 1 de diciembre. Y sonó el teléfono. Lo cogió mi padre. Nos dijeron que estaban interesados, pero que querían verme en acción un poco más. Estábamos flipando, porque normalmente se ficha un par de meses más tarde".

"Fue una suerte que vinieran el día del partido ante el Cerdanyola porque marqué dos goles. A partir de ahí se ata todo. En enero fuimos a la ciudad deportiva de Valdebebas a conocer las instalaciones y negociar el contrato, aunque todo se retrasó por el coronavirus", añadió.

Armand Vallès demostró ser un jugador con los pies en el suelo a pesar de su reciente fichaje: "El objetivo es ir subiendo. Juvenil B, Juvenil A y filial en el tercer año. Luego claro que me gustaría seguir firmando contratos, pero si no llego no pasa nada".

"El Real Madrid es un escaparate mundial. Mis padres me recuerdan siempre que no he conseguido nada. No todo el mundo llega. Por eso decía lo de los estudios", agregó.

El nuevo jugador de la cantera 'merengue', además, reconoció que el club presidido por Florentino Pérez le llamó antes que el Barça y fue el que "puso interés de verdad y desde el principio".