El Barça ha dejado de ingresar 140 millones por la crisis

El parón está siendo atroz para muchos clubes. Se ha producido un efecto dominó que en el caso del Barcelona asciende a la friolera de 140 millones de euros que se han dejado de ingresar.

El Barcelona contaba con ese dinero. Pero sin fútbol no hay ingresos televisivos. Tampoco hay venta de entradas, pero no solo para ver al equipo en el Camp Nou. No se venden entradas para el museo, el tour del estadio, etc.

Las tiendas físicas del club han estado cerradas, así como las escuelas. También los contratos comerciales se han visto resentidos al respecto. Jordi Cardoner, vicepresidente económico del club, ha reconocido a 'ESPN' que las pérdidas oscilan entre los 120 y los 140 millones de euros.

"Esto es lo que sabemos hoy. Seguro que habrá pérdidas. El gasto tendrá que decrecer. Nuestra posición era de éxito y esperábamos un hermoso final de año", explicó. Pero el coronavirus tenía otros planes.

De ahí que al Barcelona tenga de repente tanto interés en encontrar un comprador para los 'naming rights' del Camp Nou. "El primer año sería para los damnificados del coronavirus y los siguientes 25 para fines comerciales ¿Por qué no?", comentó Cardoner.

La deuda total del Barcelona asciende a entre 460 y 470 millones de euros, dijo Cardoner, pero es perfectamente asumible, pues los ingresos anuales la duplican. Los beneficios totales de la década, según Cardoner, fueron de 190 millones, por lo que el Barça sobervivirá a la crisis.