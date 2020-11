"El Barça ha sido, es y va a ser mejor con Messi que sin él"

Dentro de poco más de una semana, Koeman llegará a los tres meses como técnico del Barcelona. El holandés concedió una entrevista a 'L'Esportiu' y 'Sport' y este martes salió un adelanto, en el que tocó varios temas.

El principal fue sobre el 'caso Messi', que recordemos estuvo a punto de marcharse el pasado verano. Esto es lo que dijo Ronald sobre su charla con el '10'.

"Cuando llegué, me dijeron que Messi estaba descontento. Hablamos en su casa. Me explicó sus razones y yo fui sincero, le dije que yo lo único que puedo cambiar son las cosas del fútbol; el sistema de juego, su posición en el campo, su importancia en el equipo. Pero las cosas que él había tenido con el club yo no podía cambiarlas", espetó.

Varios meses después de esa conversación, Leo parece otro: "Es el mejor y está comprometido con el club. Ha tenido sus cosas, sus problemas este verano, pero desde que volvió a los entrenamientos ha estado muy bien. Ha tenido mala suerte en algunos partidos y no ha podido ofrecer el rendimiento de siempre, pero estoy seguro de que a final de temporada habrá marcado los goles de siempre".

Pero eso no fue todo lo que dijo sobre el 'crack' rosarino, al que no ve fuera del Barça. "Messi me ha demostrado ser una persona que quiere ganar cosas, ser el mejor, y seguir siendo el mejor, aunque haya tenido sus problemas con el club. El Barça ha sido, es y va a ser mejor equipo con Messi que sin él", explicó.

Por otra parte, Koeman lamentó profundamente la baja de Ansu Fati, que estará cuatro meses de baja tras ser operado del menisco interno de su rodilla izquierda: "No tenemos que fichar por esta lesión. Ya habíamos hablado con Ramón Planes y todos ya sabían qué posiciones se tenían que reforzar. Buscábamos un delantero y un central y todo sigue igual".

"Hay que recuperar a Griezmann"

Otro de los nombres propios fue Griezmann. El 'Principito' no termina de carburar - lleva dos goles y una asistencia esta temporada- y el holandés quiere traerlo de vuelta. "Hay que recuperarlo. Está trabajando bien, aunque él mismo dijo hace poco que su rendimiento tiene que mejorar. Los jugadores pueden pasar por momentos de dudas y nosotros podemos ayudarle a buscar lo mejor de sí mismo, pero al final siempre está en manos del jugador", espetó.

En relación a su balance de estos meses, esto es lo que dijo Koeman: "Es positivo. Hemos podido cambiar la imagen del equipo, hemos hecho cambios que han dado otro aire al grupo. La gente está muy metida, muy comprometida. Hemos aumentado la intensidad de los entrenamientos y hemos hecho buenos partidos. Es cierto que hemos perdido muchos puntos en Liga, en partidos que podríamos haber conseguido un mejor resultado. Decisiones arbitrales han influido en algunos partidos en el resultado final".

"Sabemos que hemos de mejorar cosas y trabajamos para eso. Ahora tenemos un respiro, pero ya estamos preparando un calendario muy exigente para cuando vuelva la competición", añadió.

Por último, el neerlandés mandó un mensaje a sus jugadores. "Estamos en el Barça para ganar, no para jugar a no perder. Si aumentamos el ritmo de pelota, hay pocos equipos que nos puedan parar, pero si lo bajamos, también bajamos la intensidad y nos convertimos en un equipo débil defensivamente", concluyó.