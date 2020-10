El Barça intentó ceder a Matheus al Mónaco y al Alavés

El Barcelona intentó desprenderse de Matheus Fernandes, que no tendrá mucho protagonismo con Ronald Koeman, pero no lo logró. 'Sport' cuenta que la directiva le ofreció como cedido al Mónaco y al Alavés. El problema es que las negociaciones no avanzaron.

El objetivo de buscarle una salida era aligerar la masa salarial del equipo y desprenderse de un futbolista que tiene muy pocas opciones de gozar de oportunidades esta temporada. Los azulgranas ya cuentan con bastantes efectivos para el centro del campo que están por delante.

Habrá que esperar a enero para que vuelva a estar sobre la mesa la posibilidad de que se marche. El club, de hecho, le incluyó en su relación de dorsales para este curso. Llevará el '19' que dejó Martin Braithwaite, quien calzará el '9' de Luis Suárez.

Esta no es la primera vez que Matheus Fernandes sobra en la plantilla. En la temporada pasada, ya jugó como cedido en el Valladolid, donde tampoco logró labrarse un hueco en el once inicial pucelano. Su futuro se antoja complicado en la Ciudad Condal.