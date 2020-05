"¿El Barça? Lautaro debe quedarse dos o tres años más"

Son muchas las voces que hablan de un posible traspaso de Lautaro Martínez al Barcelona, pero también hay quien lo desaconseja, como es el caso de Hernán Crespo.

El ex delantero del conjunto italiano le ha recomendado a Lautaro que espere antes de marcharse a la Ciudad Condal. Y es que Crespo quiere que su compatriota siga en Milán.

"Me encantaría que se quedase por mil motivos. Está en un equipo grande y hacer dos o tres años así es bueno. Hay que vivir con esa presión de tener que jugar a ese nivel todo el tiempo. Necesita un equilibrio que se lo puede dar quedarse en el mismo lugar", aseveró Crespo en un Instagram Live con 'Goal'.

Pese a las palabras, Crespo no le quiere cortar las alas a Lautaro, al que le pide paciencia. "Está en un club que está creciendo, que está armando bases sólidas para pegar el salto. En breve tiempo va a ser el Inter que recordamos todos y no el que quedaba séptimo. Y está bueno formar parte de eso. Si después viene el Barcelona y paga la cláusula, ya es otra historia", añadió Crespo.

El argentino también habló de la incidencia que puede tener en la 'Albiceleste'. "Me parece que le haría bien quedarse en ese sentido. Es joven y ha tenido muchos cambios. Este era su primer año como titular, se lo ganó y la temporada ni siquiera terminó. Nadie se esperaba que pudiera ser el '9' del seleccionado, pero apareció y anduvo bárbaro", sentenció.

Tendrá difícil el Barcelona hacerse con Lautaro Martínez. A la negativa del Inter de Milán a dejarle salir fácil se le ha unido en las últimas horas la intromisión del PSG para hacerse con el delantero.

Crespo y River

Crespo no habló únicamente de Lautaro Martínez, sino también de su etapa en River. El ex jugador lamentó no haber vuelto a vestir la camiseta del 'Millo' antes de retirarse

"No voy a negar que el dolor fue enorme. De hecho, me retiré seis meses después. Tampoco es cuestión de justificar, pero hay cosas que uno no puede manejar. Conmigo no hay doble discurso. Ahora quiero tratar de hacer los méritos suficientes para que el día de mañana los dirigentes se fijen en mí. Sería hermoso volver a representar a River, pero no sé si algún día va a pasar, aunque creo que en algún momento nos vamos a volver a cruzar", explicó.

Crespo ya ha visitado el Monumental, aunque en el banquillo contrario. "Fue espectacular, una emoción intensa. Quizás uno se puede equivocar, pero había algo que no se puede borrar, que es lo que sientes, lo que visite. Lo que sentimos en la final del '96 no lo borra nadie", sentenció.