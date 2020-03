El Barça, más cabreado por la oportunidad perdida que por caer en el 'Clásico'

El Barcelona se desplomó tras el descanso y dobló la rodilla en un 'Clásico' abierto, que tuvo una parte para cada equipo y que al final se anotó el Real Madrid, con mucho más físico tras el descanso.

Los azulgranas esperaban al menos empatar, para poder tener la sartén por el mango en lo que queda de Liga, pero les tocará remontar un punto (dos con el golaverage) al Real Madrid si quieren salir campeones.

No es que el partido del Barça fuera malo, pero sí destapó un par de problemas importantes entre los de Setién. Ni tienen margen de maniobra cuando van mal dadas ni el físico les dura para 90 minutos a pleno pulmón.

Al Barça le tocará enjugar diferencia tras la derrota y, por eso, volvió "jod*do, resignado y abatido". El equipo esperaba ganar para pegar un gran golpe a la Liga y seguramente, si hubiera aprovechado alguna de sus ocasiones en la primera parte, hubiera estado cerca de conseguirlo.

Luego, acabó rendido y a los pies de un vigoroso Real Madrid, que no dio opción y retomó el liderato. Al Barcelona no le dolió tanto perder ante el eterno rival, aunque molestó, no cabe duda, como el hecho de dejar pasar la opción de empezar a tener el campeonato casi sentenciado.