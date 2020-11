"El Barça me ofreció un contrato de diez años y un póster de Ronaldinho"

Nacido en Londres aunque de origen en Trinidad y Tobago, John Bostock fue un día uno de las grandes promesas del fútbol inglés. Centrocampista talentoso con el balón en los pies, su trayectoria no le llevó por el camino que se esperaba.

Ahora se encuentra sin equipo, pero el histórico club inglés es nada menos que el 13º por el que ha pasado durante su carrera. Es un auténtico trotamundos y vestido camisetas tan variopintas como las de Crystal Palace, Brentford, Hull City, Toronto FC, Royal Antwerp, Lens, Bursaspor o Toulouse.

Entrevistado por 'BBC Sport', Bostock confesó que su vida pudo cambiar para siempre cuando tenía 14 años y empezaba a emerger en el fútbol. Entonces, asegura que recibió una oferta del FC Barcelona que no pudo aceptar por las dificultades económicas de su familia, ya que no le podía costear el traslado.

"Cuando era un crío, el Barcelona me propuso un contrato de diez años. Ronaldinho era mi jugador favorito en ese momento, así que me enviaron un póster firmado por él. Todavía lo tengo en mi casa de Londres", reconoció Bostock.

Precisamente 14 años después, el mediocentro bromea con sus constantes idas y venidas: "Me he convertido en un experto haciendo y deshaciendo maletas. Tengo el récord de velocidad en eso. Mi esposa me ha ayudado en toda mi carrera. A veces ha creído en mí más que yo".