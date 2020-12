"El Barça me quiso fichar, Kubala intentó llevarme"

Pasó por España durante su etapa como entrenador, pero Antal Dunai, como futbolista, no salió de su país, Hungría. Con motivo del contexto del partido entre Ferencvaros y Barcelona, habló un poco sobre la historia del fútbol en el país.

"¿Ferencvaros y Barça? Los dos equipos me quisieron fichar. Primero el Ferencvaros, en dos ocasiones. Antes de irme al Pecs y previo a decidirme por el Ujpest. Fue una lástima, porque allí jugaba mi compañero Florian Albert", aseguró en una entrevista en 'AS'.

"Y luego me quiso el Barcelona. Kubala siempre me decía que quería llevarme, que un delantero que tenía facilidad para meter goles los podría hacer en cualquier equipo", añadió Dunai en el citado periódico.

Y desveló también por qué no eligió al cuadro 'culé': "No podíamos salir de Hungría por asuntos políticos. Si huías, debías pasar un año sin jugar y luego se olvidaban de ti, te borraban de todos lados. Y yo tenía una familia. No me atreví. Con el Ujpest ganamos siete Ligas seguidas, levanté una Bota de Plata y otra de Bronce y ganamos el Gamper de 1970 en el Camp Nou. Para nosotros fue una gran victoria. Seguro que podría haber jugado en España u otro país".