"El Barça-Nápoles de Champions no peligra"

La crisis del coronavirus ya se ha instalado en Europa y ya afecta al mundo del deporte. En Italia ya se han suspendido varios encuentros y otros, con equipos del país transalpino de por medio, se jugarán a puerta cerrada, como el Valencia-Atalanta. De ello habló Irene Lozano, presidenta del CSD.

En su paso por 'El Partidazo de COPE', Irene Lozano fue cuestionada sobre la posibilidad de que el Barcelona-Nápoles de Champions pueda suspenderse teniendo en cuenta las decisiones que se han tomado estos días.

"¿Si peligra? No, las zonas de riesgo son Piamonte, Lombardía, Véneto y Emilia Romagna. Los aficionados que no vengan de esas zonas no suponen ningún riesgo", aseguró.

Y añadió sobre otros eventos deportivos: "Llevamos muchos días trabajando con el Ministerio de Sanidad en la decisión de disputar eventos a puerta cerrada. La decisión intenta minimizar los daños protegiendo la salud pública".

De esas regiones son clubes como Juventus, Milan o Inter, conjuntos que ya se han visto afectados por las medidas de seguridad ante la epidemia.