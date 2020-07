El Barça ni cumple con su parte

Este Barcelona ya no tiene ni palabra. Había prometido Piqué que se dejarían la piel hasta el final, pero, o bien mintió, o el nivel real del equipo está muy lejos de lo que se vende desde las altas esferas.

Por no darles, a los 'culés' no les dio ni para ganar a Osasuna, que prácticamente no se jugaba nada y se llevó un triunfo de prestigio del Camp Nou. No es fácil ganar en el coliseo azulgrana, mucho menos cuando tu rival se juega la Liga, pero los navarros lo hicieron.

En ese sentido, Arrasate le dio un buen repaso táctico a Setién. Los jugadores de Osasuna, una cura de humildad a los del Barça. Los últimos minutos fueron reveladores: córner para el Barcelona y Messi se dirigía andando a sacarlo con 1-1 en el marcador y vida en el campeonato. No había pasión ni garra y sí un equipo demasiado habituado y hasta cansado de ganar. El fin de ciclo en Barcelona es evidente.

Osasuna agitó el guion del partido de salida con un toque de justicia poética y venganza. José Arnaiz, que debutó en el Barça de la mano de Valverde, fue el encargado de ajusticiar a Setién.

El Barça ni se inmutó tras el tanto rojillo. Daba sensación de que los azulgranas confiaban en ganar el choque aunque solo fuera por inercia.

Solo Messi y ni por esas

Las únicas ocasiones de la primera parte llegaron a balón parado. El Barça se cansó de circular el balón en la frontal del área rival y ni Riqui Puig ni Ansu Fati tuvieron ideas. Messi monopolizaba cada acercamiento azulgrana. Pero ya no es ningún chaval y después de este extraño 2020 se nota.

Probó hasta en dos ocasiones a balón parado en la primera parte y solo en una se acercó. Enfrente, Estupiñán justificaba el interés azulgrana en hacerse con sus servicios tras cada recuperación de Osasuna. El ecuatoriano le regaló el primero a Arnaiz y cuajó un partido impecable.

Las cosas parecieron mejorar para el Barcelona tras el descanso, pero solo lo parecieron. Messi le regaló un gol a Braithwaite, pero el argentino estaba adelantado y no valió. Daba la sensación, aun así, de que el 1-1 era cuestión de tiempo. Sin embargo, el entusiasmo azulgrana enseguida se disipó y volvió el juego plomizo y el ya hasta previsible 'balones a Messi'.

Setién recurrió a los veteranos y metió a Suárez, a Vidal y a Busquets, pero el único rayo de luz en ataque lo seguía poniendo Leo. A la tercera, el argentino superó a Herrera de falta con un golazo marca de la casa. El Madrid seguía solo 1-0 y había vida, pero al Barça se le acabó la energía y ni tan siquiera le entraron las prisas.

Estuvo a punto de arreglarlo Suárez con un gol que no subió al marcador por centímetros, pero quien sí que acertaría sería Osasuna en una de las últimas acciones del partido. Fue como un déjà-vu de aquel Barça-Chelsea que puso fin a la etapa azulgrana de Guardiola con Torres como ejecutor. Otra vez a la desesperada; otra vez Torres, esta vez Roberto.

Así que los azulgranas ya saben lo que toca, cambio de ciclo y quién sabe si de técnico para volver a luchar por todo en la 2020-21. Todavía les queda la Champions, pero hasta Messi tiene dudas de poder ganar al Nápoles.