"El Barça no cumplió cosas que hablamos, pero no celebraría un gol"

Dejó la Ciudad Condal esta campaña y parece que han pasado ya varias. Ivan Rakitic decidió volver a casa y eso le ha hecho más fácil todo. Se siente de lujo en Sevilla y así se lo reconoció a 'AS', donde analizó el choque copero entre su equipo y el Barcelona.

"Ojalá cuando llegas a un nuevo equipo le pudieras dar a un botón y poder decir 'se cambia y para delante', pero no es así. Hace falta adaptación. En los últimos tiempos, mi rendimiento se parece a lo que yo quiero y eso me da más ganas aún de trabajar", dijo de su retorno.

El Sevilla llega para él en "el mejor momento de la temporada" a la semifinal copera, en la que confesó que será clave no perder la ilusión: "Sabemos que hay que hacer dos partidos muy completos, perfectos. Ellos tampoco están contentos de que les haya tocado el Sevilla, no les gustó. Ojalá podamos regalar a la afición una final".

Rakitic, por otra parte, reconoció no haber olvidado a su ex equipo. "Le deseo lo mejor al Barcelona, eso lo primero. Ojalá vuelva lo antes posible la tranquilidad, es necesaria. Se ve que el Barça cada semana tiene más ritmo y nos espera un partido complicado", explicó, antes de dejar un recado a los dirigentes azulgranas: "Conmigo no se cumplieron cosas que se hablaron pero allí he vivido muchos momentos bonitos y no celebraría un gol".

El croata también opinó de uno de los asuntos recurrentes de las últimas semanas en su ex equipo como el salario de Messi y aseguró que se ha hecho demasiado revuelo. "A mí me gusta la NBA y ahí se sabe lo que ganan los jugadores, así que no sé por qué hubo polémicas. Todos vemos lo que genera Leo, es una barbaridad".

Por último, alabó a Griezmann y Dembélé, dos futbolistas que llegan a la semifinal copera en racha: "Antoine es de mis favoritos, porque es un tío muy abierto y muy cercano, y es trabajador y goleador. Dembélé es uno de los jugadores de calidad más alta con los que he jugado. Ha tenido mala suerte".