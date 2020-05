El Barça no empujará a Arthur a la Juve

Al Barcelona le viene un mercado de fichajes exigente y ajetreado a pesar de la crisis que está dejando el paso del coronavirus. Apenas hay ingresos, pero sí opciones para la próxima temporada.

El Barcelona quiere desprenderse de algunos futbolistas y todas sus negociaciones están en Italia. Pjanic está en los primeros puestos de la agenda y a la Juve le gusta Arthur, de modo que hay un círculo complicado de cerrar. El trueque es una opción, pero solo con el 'o.k' del brasileño.

El club catalán ha dado luz verde a la 'Vecchia Signora' para que negocie con el brasileño, sabiendo que el mediocentro no quiere dejar el Camp Nou. Parece muy complicado que la Juve y Arthur lleguen a un acuerdo y el Barcelona lo va a respetar.

Según informó el diario 'Marca', la directiva 'culé' no va a presionar a Arthur para que haga las maletas por varias razones muy importantes. La primera es que el ex de Gremio tiene una ficha baja y, aunque quiere una subida, al Barça le beneficia su continuidad por la reducción de la masa salarial que necesita y quiere.

La prioridad en las oficinas del Camp Nou es dar salida a otros hombres como Vidal o Rakitic, así que ya hay una lista encima de la mesa que también presentó al Inter para que pudieran conocer los futbolistas de los que se desprendería.

El cuerpo técnico también cree que Arthur es un jugador importante y cuentan con él, lo que minimiza las opciones de la Juve. Hace unos días, el propio jugador habló sobre el interés del Inter y sus ganas de continuar como azulgrana.

"Me gusta el Inter, pero no he acabado mi ciclo en el Barça. El Inter es un equipo fuerte, prestigioso y reconocido en todo el mundo", arrancó Arthur Melo en 'La Gazzetta dello Sport'.