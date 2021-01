"El Barça no está de acuerdo con la sanción de Messi"

Ronald Koeman pasó por rueda de prensa para valorar el encuentro de Copa del Rey que enfrentará al Barcelona ante el Cornellà. El técnico neerlandés dejó claro que el club no está de acuerdo con la sanción de dos partidos impuesta a Leo Messi y respondió al interés del PSG en el fichaje del argentino: "También si a mí me preguntan si me interesan Neymar o Mbappé, digo que sí".