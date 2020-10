"¿El Barça? No fue nuestro mejor año ni muestro mejor momento"

El jugador de la Selección Española Sergio Busquets ofreció unas declaraciones en la rueda de prensa virtual previa al cara a cara ante Ucrania, encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Tras la comparecencia del seleccionador Luis Enrique, el mediocentro de 32 años quiso comenzar su intervención hablando del estilo de juego de España: "Jugamos tomando precauciones para no perder balones peligrosos. Tienes que analizar la rival para ver las posiciones que mejor se adapten al estilo. Yo me centro en fijarme de temporada en temporada, porque está claro que ya no tengo 20 años, pero estoy bien, contento y con ganas de seguir".

Ansu Fati también fue uno de los nombres que sonó en la rueda de prensa de Busquets: "Es muy joven y siempre intenta observar y preguntar. Está madurando a pasos agigantados. Pero tenemos que saber dónde está la línea".

Busquets fue claro a la hora de hablar de su posibe retirada como jugador internacional: "Es muy difícil, depende de cada jugador, de la edad en la que sea. Y todas son respetables. No te lo puedo decir ahora, pero me encuentro muy bien y estoy muy feliz en la selección. Ojalá pueda durar mucho tiempo en la Selección, pero no sé cuánto tiempo estaré".

En cuanto al riesgo de lesión por el calendario del que se quejó De Bruyne, el jugador del Barcelona comentó: "La situación esta nos ha pillado a todos por sorpresa y entiendo la parte de la UEFA, FIFA, Liga, que no pueden cambiar de la noche a la mañana. Hemos tenido pocas vacaciones y cada vez hay más partidos y exigencias. Estaría bien llegar a un acuerdo, pero ya vemos que es complicado. Habrá que intentar cuidarse al máximo y aprovechar la nueva norma de los cinco cambios".

Preguntado sobre si le ha molestado alguna crítica, Busquets respondió: "Se le ha criticado a todo el mundo, me siento muy orgulloso de ser el séptimo jugador con más partidos en la selección. Lo que se valora es el trabajo, las críticas constructivas bienvenidas y las que no, forman parte del fútbol. Estoy muy contento de estar aquí. Me encuentro muy bien".

Sobre la posibilidad de enlazar su tercer partido como titular, declaró: "Sería muy exigente, pero para eso estamos preparados. Poco a poco nos vamos poniendo fisicamente al nivel que queremos. El míster es el que decide. Estoy disponible para lo que necesite".

El internacional español no dudó en elogiar la calidad de su compañero Mikel Merino: "Es un grandísimo jugador. Puede jugar de pivote y de interior. También está Rodri, que es un pedazo de jugador y está en un gran club y con un gran entrenador, del que va a aprender mucho".

Busquets también tuvo tiempo de hacer una valoración a la complicada situación del Barcelona el pasado curso, además de la casi salida de Messi del club y la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid: "Una cosa es lo que pase fuera y otra lo que ocurre en el campo".

"No fue nuestro mejor año ni muestro mejor momento, y eso se nota a nivel individual y colectivo. Si me parase a dar mi opinión detenidamente podría estar cinco o seis horas. Pero ya ha pasado y tenemos una nueva oportunidad. Han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que vaya a mejor", añadió el azulgrana.

A la pregunta de si Ucrania es un rival más fácil que Suiza, Busquets respondió: "En el fútbol no hay dos partidos iguales. Cada equipo tiene sus características. Suiza y Ucrania son distintas. A Ucrania no la consideramos el rival más fácil del grupo ni una selección débil".

Finalmente, Busquets se sumó a la felicitación de Luis Enrique hacia Rafa Nadal: "Quiero felicitarlo. Rafa es un ejemplo bárbaro como deportista, tanto cuando gana como cuando pierde".