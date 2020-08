"El Barça no me da ninguna pena, me da completamente igual"

El mismo día en el que el Barcelona anunció a Ronald Koeman y el entrenador holandés ofreció sus primeras palabras como entrenador azulgrana, Deulofeu se despachó a gusto sobre él y la entidad en dos entrevistas distintas.

Primero pasó por los micrófonos de 'El Club de la Mitjanit' de 'Catalunya Radio' y, minutos después, acudió a 'El Transistor' de 'Onda Cero' para mantener su discurso.

"Ronald Koeman no me aportó nada como entrenador durante los seis meses que estuve en el Everton. Ya veremos cómo la va en el Camp Nou", atizó el ex futbolista del Barça, ahora en el Watford.

"¿El Barça? La verdad es que no me da pena, de hecho, ahora mismo me da completamente igual. Lleva años sin tener paciencia con la cantera. Si les das tiempo, aprenden el estilo de juego del primer equipo. Jugadores hay, muchos hemos salido de ahí, pero no hay paciencia. Ahora habrá ambios, pero llevan años de retraso", aseguró Deulofeu.

"Para mí es muy fuerte la lista de jugadores con los que no cuentan. Estamos hablando de futbolistas que han ganado y dado todo por y para el Barcelona. Pero es tema de club, ya se apañarán", subrayó.

También habló sobre Messi: "No sé qué pasará con él, porque no estoy en su cabeza, pero a mí no me gustaría que se fuese del Barça. Ha hecho historia allí y me encantaría que siguiese. Lleva una carrera de escándalo".

Lo del Bayern, una locura: "Fue terrible, además por lo inesperado. Me impresionó, eran aviones. La Champions tiene estas cosas, si no te espabilas, te pasan por encima".

Deulofeu, además, aseguró que no seguirá en el Watford y que la posibilidad de volver a LaLiga "es una opción".