"El Barça no me ha indemnizado, ni siquiera me ha llamado"

La etapa de Quique Setién al frente del banquillo del FC Barcelona sigue trayendo cola pese a que el veterano técnico hace ya meses que no ocupa su cargo en la entidad de la Ciudad Condal.

Este domingo 29 de noviembre se supo que el entrenador había puesto una demanda contra el Barça por incumplir la relación contractual que vinculaba a ambas partes. El lunes, Setién fue un paso más allá y explicó detalles sobre su situación.

"El FC Barcelona no me ha indemnizado desde que me apartó del club. Y tampoco me ha ofrecido nada", le desveló el entrenador cántabro a Juanma Castaño, presentador del programa 'El Partidazo de COPE'.

De igual manera, el que fuera técnico del conjunto azulgrana le habló personalmente al periodista sobre el estado de la demanda interpuesta con el club catalán por incumplimiento de contrato.

"La demanda contra el Barcelona se presentó hace tiempo, más de un mes, antes de terminar el plazo legal", aseguró un Setién que reveló también que el cuadro azulgrana no se ha comunicado con él para informarle de su despido.

"Ni siquiera me han llamado todavía para decirme que estoy cesado de mi cargo", explicó, por boca de Castaño, un Quique cuya etapa en el Barcelona, de una forma u otra, todavía no forma totalmente parte del pasado.