"El Barça no me llamó, mi sueño es dirigir al Real Madrid"

Mauricio Pochettino, ex entrenador del Tottenham, sigue sin tener equipo tras su prematuro adiós el pasado curso al conjunto londinense. Sin embargo, el argentino no tiene prisa a la hora de comenzar una nueva aventura en los banquillos.

Aprovechando su libertad actual, el que fuera ex futbolista de Espanyol o PSG se pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para analizar una actualidad futbolística en la que su nombre fue protagonista en las últimas semanas.

Y es que Pochettino sonó con fuerza para reemplazar a Quique Setién en el FC Barcelona antes de que el club de la Ciudad Condal nombrase a Ronald Koeman como nuevo técnico de la entidad. Sin embargo, Mauricio dejó claro que no tuvo noticias del equipo del Camp Nou.

"No me ofrecieron entrenar al Barça. Tampoco PSG, Juventus, Inter, Newcastle, Espanyol... No me vi con Bartomeu. Sí comí con Ramon Planes porque tenemos una amistad desde hace muchos años, desde 2009 que fichó por el Espanyol", comenzó explicando.

"Sí que me llamaron Benfica y Mónaco, pero finalmente no se concretó nada con ninguno de los dos clubes", afirmó el preparador, que volvió a confesar su amor por un Real Madrid al que sueña con dirigir.

"Sería un sueño entrenar algún día al Real Madrid. Es el mejor equipo del mundo y tiene una historia grandísima. Cualquiera tiene en su lista de sueños dirigir a ese club", expuso Pochettino.

En referencia al conjunto blanco, el argentino habló sobre la más que posible salida de Gareth Bale rumbo a su último equipo, el Tottenham, y lamentó no haber podido dirigir al galés. "Gareth Bale me parece un magnífico futbolista. Ha ganado cuatro Champions. Lástima que no haya podido entrenarle. Cuando firmé por el Southampton, justo se acababa de ir. En el Tottenham igual. Y ahora puede volver cuando yo no estoy", comentó.

Sobre el Tottenham, Pochettino habló del que fue su sustituto, José Mourinho, y dejó claro el buen 'feeling' que tiene con un técnico luso al que, entre risas, pidió un pequeño favor. "Mi hijo está ahora en el Sub 23 del Tottenham, espero que Mourinho lo suba al primer equipo. Para mí, José es un buen tipo y mi relación con él es muy buena", relató.

Por último, Mauricio fue cuestionado sobre quiénes son para él el mejor técnico y el mejor futbolista del planeta. Y el argentino no tiene dudas. "Guardiola es el mejor técnico del mundo. ¿Fichar a un jugador? A Leo Messi, sin duda. Sigue siendo el mejor futbolista", sentenció.