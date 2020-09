El Barça no quiere más líos: la reacción a las palabras de Messi

Leo Messi se quedará un año más en el FC Barcelona y lo ha explicado todo en una entrevista en 'Goal' que se ha publicado este viernes a las 18.00 horas. El argentino habló largo y tendido sin pelos en la lengua.

El diario 'AS' informó de que el club azulgrana no tiene ni la más mínima intención de entrar a valorar todo lo dicho por el delantero, así que no habrá ningún comunicado al respecto de un Messi que ha sacó a la luz tanto su amor por el equipo como lo que realmente opina de la entidad.

El rosarino llegó a decir que el presidente Josep Maria Bartomeu conocía de las intenciones de salir de Messi y que, por tanto, no llegó a cumplir su palabra porque le aseguró que podría decidir al final de la temporada.

Entre tanto tira y afloja entre comunicados y la cláusula de rescisión de 700 millones de euros, en el Barcelona entienden que han logrado la continuidad de su mayor figura y, por tanto, quedan satisfechos.

Por eso, la reacción del club ha sido escueta y se han quedado con una frase positiva con la que intentan calmar las aguas movidas en los últimos diez días. Solo se compartió una frase de Messi y tres horas después.

"Voy a dar lo máximo. Mi amor por el Barcelona no va a cambiar nunca", fue lo que compartió la cuenta oficial de Twitter del Barcelona, junto a dos corazones.

Así pues, todo quedará prácticamente aquí porque el Barcelona entiende que volver a posicionarse a favor o en contra de los dardos del argentino sería continuar con la misma polémica, e incluso empeorar el ambiente en el club.

Eso sí, todavía queda por saber lo que ocurrirá con el expediente que el Barcelona le abrió a Leo Messi tras negarse a pasar los test PCR y comenzar la pretemporada a las órdenes del nuevo entrenador Ronald Koeman.