"El Barça no tiene esa energía para ser candidato a la Champions"

El FC Barcelona ha comenzado la temporada de una manera un tanto irregular. En la Champions cuenta sus partidos por victorias, pero en LaLiga acumula ya cuatro tropiezos en seis jornadas y ve el liderato cada vez más lejos.

Por ello, una leyenda azulgrana como Rivaldo se mostró muy pesimista de cara a la presente temporada e incluso auguró una mala participación del conjunto catalán en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

"Después del 'Clásico' y de cómo ha iniciado este año, no encuentro al Barcelona de otros años. Sinceramente, no tengo mucha fe en el equipo esta temporada. Con todos mis respetos al entrenador y al club, el Barcelona no está mostrando esa química, esa energía para poder luchar por la Champions o llegar lejos en la competición", explicó el brasileño en un acto de 'Betfair'.

Eso sí, el que fuera ídolo del Camp Nou cree que el equipo de Ronald Koeman todavía puede pelear por LaLiga. "Sí que puede pelear por LaLiga con el Real Madrid y el Atlético, porque tienen grandes jugadores y porque la camiseta genera mucho respeto", aseveró.

Rivaldo también habló sobre lo acontecido en el último y polémico 'Clásico', que acabó con 1-3 para el Madrid. "Nunca he estado a favor del VAR. No es coherente. Pero en el penalti sobre Ramos, me parece que fue una decisión muy difícil. Para mí no influyó en el resultado", explicó un Rivaldo que también valoró la dimisión de Bartomeu.

"Era inevitable que Bartomeu tuviera que dimitir. Había tantas críticas y tanta inestabilidad que fue una decisión correcta para resolver la crisis del club y dejar que el Barcelona siga adelante. Cuanto más se hubiera alargado este proceso, mucho peor habría sido", explicó.

Por último, Rivaldo dio su opinión sobre el estado de forma de Leo Messi y valoró la eterna comparación con Cristiano Ronaldo. "Creo que está jugando bien. Pero es que la gente está acostumbrada a que Messi marque y asista con regularidad. Messi y Cristiano disfrutan mucho jugando y ninguno de los dos tiene tendencia a lesionarse, así que no me sorprendería en absoluto que aguantaran jugando al fútbol hasta los 40 años", sentenció.