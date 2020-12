"El Barça no tiene techo, tiene que ir a morder a los grandes de Europa"

Natalia Arroyo, entrenadora de la Real Sociedad Femenina, ofreció unas declaraciones al diario 'Sport' en las que se refirió a la visita del Espanyol a su equipo en la décima jornada de la Primera Iberdrola.

"Está siendo una temporada muy chula de momento, bastante positiva porque los resultados y sobre todo las sensaciones están siendo muy buenas o suficientemente buenas para que vayamos en ese camino estimulante de ir a por más. El objetivo más concreto es que el balance diario sea positivo. Si conseguimos mantener esta intensidad y esta exigencia igual podemos incluso ir rascando para estar más arriba", explicó.

Natalia también tuvo tiempo de hablar del Barcelona, último rival de Liga y ante el que salieron derrotadas por un contundente 5-1. Para la entrenadora de la Real, las azulgranas están preparadas para competirle de tú a tú a los grandes equipos de Europa.

"El Barça y su entrenador Lluís Cortés tienen la facultad de poder decidir qué techo quiere. Creo que si hay un equipo que tiene el poder de decirse a sí mismo qué quiere ser es el Barcelona. Con esa mirada ambiciosa de estar dando el salto en Europa no se olvida de que tiene que vivir el día a día y no pudo completar la buenísima Liga que hicieron el curso pasado, supongo que es una meta que se marcan, la de hacer una Liga todavía más redonda. No sé si sus objetivos pueden ser marcar más goles que el año pasado, encajar menos, no ceder nada...", explicó.

Y añadió: "Entiendo que su mirada hacia Europa va de la mano con su proyecto. Estuvieron en la final de Budapest, después disputaron esa semifinal que merecieron probablemente ganar ante el Wolfsburgo y eso demuestra que el techo del Barça tiene que ser ese, el intentar morder a esos grandes de Europa. Ya está está metido en ese 'top' europeo y a partir de ahí con la experiencia de las jugadoras creo que Europa, claramente para ir ya como favorito, empieza a ser los tonos con los que hay que hablar de este Barça".