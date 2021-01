"El Barça no trató bien a Suárez y debe estar descoj*nándose"

El ex futbolista Dimitar Berbatov continúa haciendo amigos con su análisis semanal de la actualidad del fútbol para 'Betfair'. El hecho de haberse convertido en segundo entrenador en su país no le ha restado tiempo para seguir pendiente del día a día y ahora le ha tocado hablar de Luis Suárez.

"Luis Suárez es una máquina. Mira, mira cómo ahora el Atlético va líder de la clasificación. Siete puntos por delante del segundo clasificado y con dos partidos menos. Suárez debe de estar ahora descoj*nándose de risa", bromeó Berbatov para criticar su salida del Barcelona.

"Yo es que estoy muy contento por cómo le van las cosas porque en el Barcelona no lo trataron bien, no para alguien que es uno de los jugadores más relevantes de su historia reciente. El Barcelona fue irrespetuoso y ahora está pagando el precio de haber dejado ir a Suárez. Estoy seguro de que Suárez no tendrá remordimientos de haberse marchado viendo lo que está gozando en el Atlético", matizó.

El búlgaro recordó la etapa de Luis Suárez en la Premier League. Entonces, ambos coincidieron en el terreno de juego. "Cuando jugabas contra él, hacía bullying a los defensas, los put*aba y usaba cierta agresividad a su manera. A veces, es verdad que se pasaba de la raya".

Cambiando de tema, Berbatov habló también de Hazard y de Bale. Del primero, dijo que solo necesita tener buena salud para recuperar su mejor nivel: "En el Chelsea era brillante, casi un genio. Necesita marcar goles y retornar a su mejor versión y solo le hace falta estar sano y en forma, con confianza".

Berbatov concluyó hablando de Bale, un habitual suplente en su ex equipo, los 'spurs': "Yo pensé que tendría más impacto en el juego del Tottenham y seguramente así lo pensó Mourinho. Seguro que el propio Bale no está contento. Veremos si Mourinho le da más oportunidades, pero esos minutos no se los regalará".