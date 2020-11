"El Barça no va a tener sanción si no cumple el límite salarial"

Si el Barcelona no cumple con el límite salarial esta temporada, no será sancionado. Javier Tebas, presidente de LaLiga, lo adelantó en la rueda de prensa en la que la patronal presentó los condicionantes de los emolumentos de los jugadores durante este curso.

"No van a tener sanción si no llegan a cumplir el límite, pero lo que no reduzca este año el Barcelona le afectará para la siguiente temporada. El problema es ver cómo acaba la tesorería a final de temporada. Yo creo que ahora no se plantea un concurso de acreedores. Están en el camino para solucionar sus problemas y tienen una estrategia", dijo al ser preguntado por el club azulgrana.

Y puso un ejemplo para explicarlo: "El Valencia ha tenido que vender sus jugadores y replantear su tesorería. Los clubes que menos dependen de los derechos audiovisuales son los que más problemas tienen. Es importante que adecuemos nuestros ingresos a los gastos".

También rebajó las expectativas de los grandes del campeonato, Madrid y Barça: "Ambos tienen plantillas que pueden ser competitivas en Europa. Salvo en Inglaterra, en el resto de mercados han sido movimientos internos. Los jugadores de Madrid y Barcelona son competitivos. Estos tipos de clubes tendrían que marcarse un año de transición, no puedes estar compitiendo por lo mismo".

"El Barcelona tiene que coger el toro por los cuernos para tener una estructura económica correcta. Ha reducido un 30% sus ingresos. Tiene que tener un año de transición. No miremos lo que hacen los otros de Europa, ya veremos sus cuentas dentro de poco. No podemos ser igual de exigentes", añadió.

'Tiritos' al City y a la Superliga Europea

Al ser preguntado sobre cómo maneja esta situación la Premier League, Tebas aprovechó para criticar al Manchester City: "El único club del que se habla que puede comprar a Messi es el City y, como no juega con las mismas normas… Klopp y Mourinho también han criticado al City. No digo que la Premier League sea el responsable porque no conozco sus cifras. Nosotros intentamos que nuestro sector no sea solo sostenible esta temporada, sino también en las siguientes".

Y, sobre la Superliga Europea, mantuvo su áspero tono: "Sigue siendo una liga clandestina y solo lo dejó de ser diez minutos cuando salió Bartomeu a decir que había firmado. Cuando se habla a espaldas del fútbol es que se habla sin tener la conciencia tranquila. Es perjudicial para los clubes que participen y para los que no. También sería una ruina para el fondo que quiera meter ahí dinero. Se van a divertir perdiendo dinero".

LaLiga no será prioridad para recibir vacunas

Con el anuncio del Gobierno de que la vacuna de Pfizer empezará a repartirse en enero de 2021, aumenta la esperanza de que la afición vuelva a los estadios. No obstante, el presidente de LaLiga dejó claro en su comparecencia que el fútbol no será prioridad para recibir las inyecciones.

"No vamos a tener ningún acceso especial a las vacunas. Esperamos que estén en breve, a final de enero o antes. Las primeras son para las personas de riesgo. Una vez se vacune a esas personas, la vida cambiará. El fútbol no tiene previsión de ser beneficiado", dijo.

"Es lógico porque el virus afecta a la economía y el fútbol no está exento. Por suerte, somos un sector que podemos seguir funcionando el fin de semana. La preocupación con las últimas noticias tiene que ser menor. La luz al final del túnel ya está. Dos meses arriba o abajo. Esperamos que haya público en las gradas antes de que acabe la temporada", comentó además.

Su parecer sobre el Zaragoza, el Betis y el Málaga

A Tebas le preguntaron abiertamente sobre las situaciones de tres equipos, el Zaragoza, el Betis y el Málaga. "Dentro de su estructura de la deuda, han conseguido refinanciar o retrasar un pago. Eso libera caja y dinero para gastar en otras partidas. Es lo que ha pasado con el Zaragoza, ha vendido y liberado caja, por eso ha podido mejorar su límite salarial", analizó sobre los maños.

Respecto al Betis, afirmó: "Tienen varias opciones: vender jugadores y o ajustar los salarios. No les veo con problema de tesorería. La mayoría de clubes, incluyo Barcelona y Valencia, con lo que están haciendo el resultado no tendría que ser preocupante. Tenemos que poner medidas ahora que se ve luz al final del túnel".

Y, acerca del Málaga, aseveró: "Está haciendo un gran esfuerzo. Tiene un doble problema. Venía de un descenso de Primera y la reducción de ingresos derivado de ello y la crisis del COVID. El esfuerzo que están haciendo es muy importante y están cumpliendo las normas sin excusa. Les felicitamos desde aquí. Tienen una doble circunstancia que no se da en todos los clubes".

Sin publicidad de casas de apuestas, se dejarán de ingresas 90 millones

La medida de prohibir la publicidad de casas de apuestas en el fútbol afectará al balance económico de LaLiga: "Hemos calculado que vamos a dejar de recibir 90 millones. A eso hay que sumarle el impacto del COVID. El jugador más perjudicado fiscalmente de las grandes Ligas es el de España. Cuesta traer a los jugadores. Si no nos damos cuenta, nos vamos a ir matando poco a poco como industria".

¿Podría haber impagos como consecuencia? "Yo espero que no haya ese problema siempre y cuando reduzcan sus salarios. En marzo estábamos en una situación parecida e hicieron un gran esfuerzo. Tenemos que terminar la temporada lo mejor posible económicamente para la próxima para cuando tengamos una situación de mayor normalidad".