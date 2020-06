"El Barça ofreció 65 millones y dos jugadores por Tonali antes del COVID-19"

Sandro Tonali es uno de los jugadores con más futuro del fútbol europeo. Probablemente, en su posición no haya ningún jugador como él, pues Camavinga tiene unas características muy diferentes a las del italiano.

Por ello, el interés en el jugador es grandísimo. Pero el Brescia no está por la labor de dejarle marchar. En 'Corriere della Sera', Massimo Cellino, presidente del equipo, habló de importantes ofertas, incluso del Barcelona, pero negó que vaya a permitir su marcha.

"Antes del COVID-19, el Barcelona llegó a 65 millones y dos jugadores muy interesantes valorados en 7,5 millones, uno de ellos un lateral", explicó el mandatario.

"Creo que los dirigentes catalanes recibieron una respuesta que no les gustó y no se la dio el jugador", siguió explicando Cellino.

El presidente del Brescia se confesó un enamorado de Tonali, a quien comparan con el mismísimo Pirlo: "De ciertos jugadores me enamoro y no quiero venderlos".

"Entiendo que Tonali tiene metas personales importantes y una familia que le sigue, en particular, su madre. Nasser lo quería en París y me ha escrito, pero él a Francia no quiere ir. Inter y Juventus son los destinos que prefiere. De Laurentiis me ha ofrecido 40 millones, la Fiorentina está dispuesta a todo... pero su destino está bastante marcado", concluyó el polémico mandatario.