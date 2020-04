"El Barça para ganar debe ser muy superior, no tiene la suerte de otros; me refiero al Madrid"

Xavi Hernández dialogó con el 'youtuber' DjMaRiiO y habló de muchos temas. Aseguró que el Madrid tiene una "suerte histórica" que el Barcelona no ha disfrutado con frecuencia.

Sobre la actual campaña del Barcelona, dijo: "Siempre lo veo favorito en Liga. En Champions es más difícil. El Barça las ha ganado cuando ha sido muy superior a sus rivales. El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes. El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. La historia dice que gana cuando ha sido mucho mejor que el oponente".

¿Se refería al Madrid? "Sí, al Madrid, sí. ¿Por qué no? No solo el Madrid, también otros clubes la han tenido. El Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge, con el gol de Iniesta con diez jugadores y casi sin tirar a puerta. Eso es suerte. Me refiero a que no haces una temporada buena en LaLiga, que quedas cuarto, quinto, sexto... y ganas la Champions. El Barça no ha pasado por eso, el Madrid sí y a eso le llamo tener un poco de suerte", explicó Xavi, actual entrenador del Al-Sadd. "El Barça se siente cómodo cuando domina el partido, tiene esa posesión de balón grande, de un 60 o 70%. Ahí es cuando es dominador. Los últimos años está costando un poco más y tienen en la retina lo de Roma o lo de Liverpool", remarcó el catalán.

Respecto al banquillo azulgrana, el egarense lo ve como una ilusión. "No sé por qué la gente me ve así, pero me enorgullece y me gusta. Ahora que me he probado como entrenador, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida. Estoy en un aprendizaje, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador aquí en Catar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar", señaló Xavi, que hace meses no estuvo lejos del banquillo azulgrana. Ficharon a Quique Setién.

Xavi aseguró, por la crisis del coronavirus, que ve "muy triste" jugar sin público. Volvió a insistir en el fichaje de Neymar. "¿Por qué no? Futbolísticamente no tengo ninguna duda y he convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona en la convivencia. Fue profesional aquí en el Barcelona y marcaría diferencias. Luego está el tema social, burocrático, que ahí no me meto. Pero en el campo está entre los cinco mejores del mundo", declaró. También le gusta Lautaro: "Me gusta, ¿a quién no? Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio, con pocos espacios. Hace bien el Barça al interesarse".

Tuvo palabras para el Real Madrid. "Le veo fuerte. Cuesta verlo débil. Históricamente muy pocas veces le he visto como el año pasado. Este año está mucho más fuerte y tiene jugadores de gran nivel". Cree que los blancos echaron de menos a Cristiano: "Un jugador como él que marca 40 o 50 goles por año... Le echas de menos, está claro".

Analizó a De Jong y Ansu Fati. "Es normal que todavía no lo haya dado todo. Primero porque es muy joven y puede explotar en cualquier momento. Se ve que tiene condiciones y necesita algo más de constancia y madurez. No es lo mismo jugar en el Ajax que en el Barcelona, que en el Madrid, que en el United. Aquí estás a examen cada partido, te miran con lupa y más cuando han pagado tanto por ti", consideró sobre el mediocentro neerlandés. "Me parece una gran noticia para el Barcelona. Además es de la cantera, señal de que se está trabajando bien y de que hay que apostar por gente de casa. Yo estaba ahí con 18 años y todavía tenía que madurar. Ansu tiene un desparpajo inhabitual. Es una sorpresa muy buena para el Barça y para el fútbol español también", contó de Ansu.