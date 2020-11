El Barça, pendiente: "No hay ninguna negociación de Lautaro con el Inter"

La puerta del Barça sigue abierta mientras no haya renovación. AFP

La puerta de Lautaro Martínez al Barcelona sigue abierta. Así será mientras no renueve con el Inter de Milán, algo que de momento, según los propios agentes del delantero, no sucederá porque "no hay ninguna negociación" abierta con la entidad 'nerazzurra'.