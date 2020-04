El Barça piensa en Thiago, pero ya va tarde

El Barcelona habría puesto sobre la mesa el nombre de Thiago Alcántara. Según relata 'Mundo Deportivo', al menos eso desearía uno de los dirigentes que a partir de ahora tendrás más peso, Javier Bordas. No obstante, seguramente ya no le dé tiempo a hacer nada.

Porque el jugador hispanobrasileño se encuentra cerca de un acuerdo con el Bayern de Múnich para extender su contrato, que actualmente le liga hasta junio de 2021. Thiago continuaría hasta 2023 si ls conversaciones marchan bien.

Así que el Barcelona tendría que demostrar firmeza y velocidad para convencer a su ex jugador si realmente va a por él. Si no, se quedará como una de tantas posibilidades que surgen en la dirección deportiva y luego no van a más.

Thiago se marchó del Camp Nou en el verano de 2013. Desde entonces, con el Bayern ha completado seis temporadas y media en las que ha enlazado 227 partidos, 31 goles y 34 asistencias.