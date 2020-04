"El Barça podría pagar la cláusula de Lautaro, pero Messi se quedará"

Ariedo Braida atendió a 'La Gazzetta dello Sport' para hablar de la posible salida de Leo Messi del Camp Nou, un rumor que comenzó a sonar después de las declaraciones del ex presidente del Inter de Milán Masssimo Moratti.

El ex consultor de la Junta Directiva del Barcelona se mostró más que tranquilo sobre el interés del Inter en el argentino: "Leo está muy bien en el Barcelona, no creo que se mueva. Lo adoran. Me resulta difícil imaginarlo lejos del Barcelona. Es el rey indiscutible. Llegó de niño y todo el mundo le quiere".

"Gana ya muchísimo dinero, no creo que tenga intención de salir. En mi opinión, ciertos discursos son una utopía. En la vida, como en fútbol, nunca se puede decir nunca. Pero, incluso haciendo un esfuerzo, no puedo encontrar ninguna razón para su posible despedida. Messi es una persona maravillosa y a nivel económico gana unas cifras importantes. Él y el Barça son perfectos juntos", añadió Braida sobre Leo Messi.

"Sería bonito, pero en serio que Messi y Barcelona son uno. Y el Inter haría bien en quedarse con alguien como Lautaro Martínez. Es el futbolista más fuerte del planeta. Él está en primer lugar y el resto viene después. No tiene nada que ver con los demás. No le cambiaría por nadie", sentenció sobre el rosarino.

Centrándose en Lautaro, declaró: "Sé que les gusta, han pagado cláusulas más grandes que la suya, creo que tiene el perfil adecuado para el Barça, podrían firmarlo. Es cierto que el coronavirus puede cambiar las cosas en el mercado. Igual el Inter puede decidir retenerlo y renovarle el contrato".