El Barça presentará este lunes su ERTE

Este próximo lunes el Barcelona presentará la documentación necesaria para llevar a cabo el ERTE con el que el club pretende resistir al mazazo de la pandemia de coronavirus.

El expediente se realizará a los empleados no deportivos de la entidad, pero el Comité de Empresa ha matizado un poco esa vaga definición.

Dicho ERTE no se aplicará a todos los trabajadores no deportivos, sino que solo afectará a aquellos que no puedan hacer su trabajo de forma íntegra a de forma telemática.

Y, tal y como recuerda el diario 'AS', el ERTE que sí afectaba a sus trabajadores deportivos ya fue debidamente presentado.