El Barça prevé jugar a puerta cerrada al menos hasta noviembre

El Camp Nou podría estar seis meses sin recibir público. En el peor de los casos, serían nueve. Según 'Tot Costa', un programa de 'Catalunya Radio', es la idea que se maneja desde dentro del club debido a la crisis del coronavirus. El objetivo, evitar contagios.

No se trata de una medida que la entidad vaya a acometer, sino de lo que creen que va a ocurrir por la pandemia. Se reanude o no el campeonto, la fecha prevista no se moverá, pues no depende del fútbol que haya, sino de cómo avance la curva de contagios.

¿Y qué pasa con los abonados? El planteamiento es no ofrecerles el carnet de la próxima temporada hasta tener solucionado ese asunto. Una vez todo esté decidido oficialmente, se les pondrán sobre la mesa a los fans una propuesta con los partidos que se vayan a jugar en casa a puerta abierta para que no paguen de más.

Si este escenario que está en mente del Barcelona acaba siendo una realidad, perderá, posiblemente, la mitad de sus ingresos por el pago de abonos y entradas. La fuente antes mencionada estima que estos, al año, son de 45 millones de euros.