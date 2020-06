El Barça rechaza 150 millones del United por Ansu Fati

El Manchester United está dispuesto a tirar la casa por la ventana para construir un proyecto en torno a Ansu Fati. Los 'red devils' volvieron a la carga a por el jugador del Barcelona, pero se volvieron a encontrar con el "no" por respuesta.

Según informó 'The Times', el Manchester United llegó a ofrecer hasta 150 millones de euros por el futbolista, que aún no ha cumplido la mayoría de edad. Pero el Barcelona fue tajante de nuevo.

El conjunto azulgrana no va a dejar salir a Ansu Fati. Lo considera la perla de la cantera, por lo que no aceptará ninguna proposición para su salida. Es la segunda vez que rechaza al Manchester United.

Los 'red devils' subieron su primera oferta, de 100 millones de euros, hasta los 150 'kilos' de la segunda, pero no ha conseguido convencer al conjunto azulgrana, que lo tiene como intransferible.

"No hay caso para nosotros, nunca hablamos de venderlo. A los jugadores de la cantera no los utilizaremos para hacer caja. En principio, jugadores que creemos que pueden llegar al primer equipo no vamos a traspasarlos", dijo en su día Xavier Vilajoana, responsable del Barça B en La Masia.

De esta forma, la única opción para ver a Ansu Fati con la camiseta del Manchester United pasaría porque los 'red devils' pusiesen sobre la mesa los 170 millones de euros que vale su cláusula de rescisión.