El Barça rechaza el trueque Coutinho-Guendouzi, pero el Arsenal insistirá

Philippe Coutinho tiene claro que su futuro no pasa por el FC Barcelona y una de las vías de escape más posibles para él es la Premier League. Allí tiene a varios clubes detrás, aunque el que ya se ha movido para llevárselo es el Arsenal.

Días atrás se conoció que los 'gunners' habrían ofrecido 50 millones de euros más el pase de Mattéo Guendouzi para quedarse al brasileño, pero en 'can Barça' parece no haber gustado esta opción.

Según 'Mundo Deportivo', la dirección deportiva azulgrana habría dicho "no" a este movimiento porque directamente no quiere a Guendouzi. No le ven encaje al mediocentro francés, que esta campaña sí ha tenido más continuidad en un Arsenal nuevamente decepcionante.

Además, el Barça, que antes estaba más abierto a volver a cederlo como hizo con el Bayern, ahora únicamente quiere dinero. La situación es la que es y los azulgranas tienen que hacer caja para cuadrar cuentas y tener algo de liquidez para fichar.

No obstante, el Arsenal parece que se lo toma con calma y sigue abierto a negociar. En el Camp Nou son conscientes de que la salida de Coutinho no se resolverá en los próximos días, sino que será a largo plazo. De momento, el Bayern aún tiene que acabar la temporada y, una vez vuelva el brasileño, tocará conversar.