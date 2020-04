El Barça rechazará cualquier oferta por Arthur

Arthur se encuentra en su segunda temporada en el Barcelona y ya había logrado su mejor registro de asistencias. Además, está a un solo tanto de establecer también su marca más prolífica de cara a portería.

El club está contento con el brasileño, aunque haya tenido que estar un tiempo de baja a causa de una lesión en el tobillo derecho. Según informó el diario 'Mundo Deportivo', el Barcelona no tiene intenciones de negociar su salida su llega una oferta.

El citado medio indicó que en la entidad azulgrana creen que les llegará alguna propuesta en cuanto se abra el mercado de fichajes, sea cual sea la fecha por la crisis sanitaria. Si eso ocurre, la respuesta será automática.

El Barcelona dirá que no porque lo ven como una pieza importante tanto en la actualidad como en el futuro, así que el mediocentro tiene garantizada su continuidad con un contrato que no expirará hasta el 2024. Así las cosas, Arthur no entraría dentro de las monedas de cambio para atraer a Lautaro.

El brasileño, como todos sus compañeros, está trabajando desde casa para volver lo más fuerte posible con todos los planes específicos de los preparados físicos del equipo 'culé'.