El Barça se entrenará hasta que la UEFA se decida

La crisis del coronavirus está paralizando el fútbol mundial. Muchos encuentros ya se han suspendido, pero hay otros en el aire. El Barça-Nápoles es uno de ellos y de ahí que los catalanes no vayan a dejar de entrenar. Han de estar preparados por si el duelo se jugara.

El diario 'AS' afirma que el plan de la escuadra era suspender sus entrenamientos cuanto antes. A pesar de que los duelos City-Madrid y Juventus-Lyon sí se han aplazado, el suyo contra los 'azzurri' todavía no, conque los azulgranas no han podido cumplir su planificación.

Sí que se modificó el entrenamiento de este viernes 13. Se esperaba que tuviera lugar por la tarde y con medios presentes, pero la entidad anunció que sería por la mañana y a puerta cerrada. El fin de semana, no habrá sesiones de ejercicios; el lunes, volverán al trabajo.

Es el martes cuando la UEFA emitirá como fecha máxima su comunicado sobre si tendrá lugar el enfrentamiento. A no ser que se anuncie antes su suspensión, los 'culés' seguirán concentrados en sus ejercicios. En cuanto esta se anuncie, si se anuncia, los entrenos pararán.