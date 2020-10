"El Barça se ha gastado dinero en criticarnos, es una barbaridad"

En la previa del esperado cara a cara entre Barcelona y Real Madrid, que se disputará este sábado 24 de octubre en territorio azulgrana, Gerard Piqué ofreció unas declaraciones a 'La Vanguardia' para repasar la actualidad de su equipo.

El central español fue preguntado por su relación con el presidente 'culé', Josep Maria Bartomeu, a lo que respondió: "Mi relación con el presidente puede ser cordial, pero hay cosas que quedan".

Aunque no dudó en añadir: "Veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad".

Además, Piqué no duda en señalar a Jaume Masferrer, asesor de la presidencia e ideólogo del 'Barçagate': "Todavía está trabajando en el club y eso es muy doloroso".

Sin pelos en la lengua, el zaguero de 33 años también dispara contra el club catalán por la gestión de la rebaja salarial: "Las formas del club han sido muy malas, estamos en total desacuerdo. He llegado a un acuerdo para renovar porque el Barça me lo ha dado todo, así que me he puesto a su disposición. Me dicen que todo el dinero al que pueda renunciar este año será cobrado en un futuro. Hacemos números y propongo una cantidad".

Continuando con su dura crítica, volvió a atacar a Bartomeu por la destitución de Ernesto Valverde: "No me pareció coherente echar al entrenador a mitad de temporada yendo líder y habiendo ganado las dos anteriores".

"Le pedí a Leo que aguantara"

Y, como era de esperar, no se quedó callado en cuanto al polémico intento de salida de Leo Messi del Camp Nou: "Le pedí a Leo que aguantara, el Camp Nou debe llevar su nombre. Messi se lo merece todo. No tuve mucho contacto con él esos días, era un tema muy personal. Recuerdo que le mandé un mensaje diciendo: 'Es un año y luego viene gente nueva'. Un jugador que durante 16 años te ha dado tanto… Estás obligado a llegar a un acuerdo con él. No puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas".

"¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios", añadió sobre el astro argentino.

"Me sorprende que gente como Pep Guardiola, Puyol, Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien. A esta gente la has de mantener siempre, forman parte de la historia del club, lo han hecho grande. Deberían sumar, estar aquí", prosigue un Piqué que ha jugado la friolera de 548 partidos oficiales con el Barça.

Finalmente, Piqué pone punto y final a sus declaraciones refiriéndose al 'Clásico' de Liga ante el conjunto 'merengue': "Venimos de donde venimos, pero soy optimista. Optimista moderado".