El Barça se hace fuerte en Liga

El Barcelona continuó con su maravillosa racha liguera y se llevó tres puntos importantes de un campo en el que, sin ir más lejos, el Real Madrid apenas pudo cosechar un punto hace no demasiadas semanas.

Los azulgranas triunfaron sin brillo en un choque que se jugó al ritmo que ellos plantearon, ante un Elche que prácticamente no fue rival. No apretaron arriba los de Almirón y tampoco dispusieron de oportunidades al contragolpe, por lo que continuaron con una decepcionante imagen liguera que ya está instalada desde hace demasiado tiempo en la entidad ilicitana.

A los de Koeman no les hizo falta forzar la máquina demasiado. Umtiti, titular, pudo imponer su jerarquía en un partido jugado a una velocidad de caracol. Casi no hubo oportunidades en la primera parte, aunque en el Barça nadie rehuyó la responsabilidad. Se multiplicó Dembélé, apareció un muy mejorado Griezmann y lo intentó un Braithwaite que volvió a no dar la talla en la banda.

No decepcionaron Pedri y De Jong, cada vez más adaptados a su posición en el campo y decisivos. El tinerfeño no estuvo preciso a la hora de dar el último pase y lo lamentó Griezmann, a quien se le escaparon dos ocasiones que eran medio gol tras un buen movimiento al filo del descanso y al final del partido. Mucho más certero estuvo el neerlandés, que remachó un autogol de Diego González sobre la línea y luego le sirvió con el choque casi acabado el 0-2 a Riqui Puig.

Un triunfo al tran-tran

Entre medias, el Barcelona vivió sin sobresaltos. Se esperaba que amasara la posesión y que economizara esfuerzos después de tres prórrogas seguidas, pero es que el Elche apenas puso en aprietos a Ter Stegen.

En ese sentido, los 'culés' dieron un paso adelante en sus dudas en el plano defensivo. El meta solo tuvo que hacer una parada, ¡y qué parada!, en todo el partido. Tuvo que ponerse la capa de Messi tras un despiste de Araujo y de Mingueza, que volvió a dejar claro que lo suyo no se arregla con cuestión de minutos. El defensa de La Masia volvió a estar desubicado y flojo como sustituto de Dest en el lateral.

Tampoco el Barça dispuso de muchas oportunidades más, aunque terminó convirtiendo a Badía en el mejor de los locales por pura insistencia. El meta amargó a Dembélé, que mereció el gol por su voluntad, en la segunda parte y, especialmente, negó el estreno goleador al sustituto del galo, un Trincao que jugó mucho más suelto y estuvo cerca de acabar con su gafe.

Quien sí lo hizo fue Riqui Puig, a quien Koeman parece ir perdonando muy a su pesar. Tuvo los minutos de la basura y los aprovechó. Su gol, de cabeza, llegó en la enésima llegada hasta línea de fondo de De Jong. No le siguió Luismi y su centro picado lo convirtió en un pase a la red el canterano para ponerle guinda al triunfo azulgrana.

Con varias notas positivas y sin sufrir, el Barça sigue con una racha liguera que ha llegado demasiado tarde. Algo así es lo que busca el Elche, que empieza a quedar peligrosamente descolgado a pesar de que aún tiene varios partidos pendientes.