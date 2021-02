El Barça se queja de un penalti de Suso a Alba con un vídeo a pie de campo

Jordi Alba pugna con Suso por la pelota mientras trata de entrar al área del Sevilla. Se da la vuelta, forcejea con su rival y ambos caen al suelo. ¿Es penalti? Mateu Lahoz, árbitro de la semifinal de Copa del Rey, señaló falta a favor del Barcelona fuera de la caja hispalense.

Su decisión no gustó a Ronald Koeman, entrenador 'culé'. En la rueda de prensa posterior, aseguró que muchos le dijeron que el colegiado debería haber permitido un disparo desde el punto fatídico. El club dio continuidad a esta tesis con un mensaje en sus redes sociales.

Publicó, en Twitter, un escueto texto acompañado de un emoticono pensante y las palabras "así lo vivimos a pie de campo". Se comparte además un vídeo de la acción justo desde el lugar de detrás de la línea de fondo donde se aprecia perfectamente la jugada.

Avivó así el Barcelona la posibilidad de que hubiera penalti. Hay opiniones tanto a favor como en contra. Unos creen que Suso dificultó la estabilidad de Alba y que, por tanto, le derribó. Otros piensan que el lateral buscó descaradamente la falta y se dejó caer. De hecho, ya le han caído muchas críticas, como él mismo reconoció en una entrevista, por simular.

Y esto, sin tener en cuenta si la acción, fuera punible o no, tuvo lugar dentro o fuera del área. En conclusión, el forcejeo arroja dos interrogativas. La primera, si fue o no falta. La segunda, si se dio o no dentro del área. Desde el Barcelona, se opta por el penalti.

Esta polémica tuvo lugar cuando el Sevilla iba ganando por 1-0. En caso de haber decidido Mateu Lahoz que era pena máxima, los azulgranas habrían dispuesto de una oportunidad vital para poner las tablas -los goles fuera de casa valen doble- y encarrilar una hipotética remontada.