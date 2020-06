"El Barça se va a arrepentir de haber dejado a Kubo al Madrid"

Kubo salió de la cantera del Barcelona, pero, ahora, pertenece al Real Madrid. Juega como cedido en el Mallorca y cada día muestra con más claridad su calidad sobre el verde. Tanta es esta que su club triunfa en Japón. Joan Vilà, uno de sus descubridores, habló sobre él en 'AS'.

"Un técnico de la casa, Óscar Hernández, hizo en el 2009 un informe sobre el jugador en Japón. Explicaba que había encontrado un jugador diferente, muy inteligente y con un gran talento. Cuando Take se dio cuenta que el Barcelona no apostaba por él y que no le hacía una oferta, se echó a llorar", comentó sobre su llegada y salida de la Ciudad Condal.

De paso, destacó el aspecto que más le sorprendió del jugador: "Su inteligencia en el campo y cómo la traducía en cada acción de juego. Se anticipaba en cada jugada, era rápido física y mentalmente. Destacaba por encima de los demás. Es un jugador muy disciplinado, pero eso no le encorseta para ser también creativo y genial".

Y, de su paso por La Masia, ¿qué aprendió? "El talento innato ha ido incrementando desde que entró aquí con ocho años. Aprendió a jugar en el fútbol asociativo, a crear superioridades… Todo le ha hecho crecer en su creatividad y confianza. Con 19 años, es un jugador ya muy completo".

Sobre que ahora forme parte del Madrid y no del Barça, aseveró: "Es uno de los grandes errores que ha cometido el club en la última década. Nos vamos a arrepentir y mucho de haber dejado escapar a Kubo y habérselo dejado en bandeja de plata al Real Madrid".

"Es un error impropio de un club como el Barcelona. Dejar escapar un talento así es gravísimo, pero aún peor si se trata de un delantero, que son piezas muy codiciadas y buscadas en el mercado", añadió. Verle con Ansu Fati en la actualidad sería espectacular... "Cuando lo pienso, siento auténtica impotencia".