El Barça sondeó a Cristiano, pero apostó por Quaresma

Robert Fernández, ex director deportivo de Barcelona y Valencia, explicó a 'Súper Deporte' que en 2003 el club azulgrana estuvo cerca de fichar a Cristiano Ronaldo, pero que finalmente se decantó por su compatriota Ricardo Quaresma.

Había un 50% de oportunidades de acertar, y no porque solo uno de los dos estuviera destinado a ser uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor. Estaba al 50% porque nadie podía garantizar que aquellos imberbes lusos fueran a dar la talla como profesionales.

Robert Fernández explicó lo que ocurrió desde su propio punto de vista, durante el famoso Torneo de Toulon. "Yo llame a Jorge Mendes y le dije 'soy Robert Fernández y trabajo para el Valencia y voy a estar viendo el partido de Portugal y después me quiero reunir contigo y tomar algo", empezó diciendo.

"Y así fue, nos reunimos en el campo del Toulon, detrás de la tribuna, en un hotel. Y al acabar el partido, en el que Cristiano estuvo muy bien, vi que el Barça estaba allí. Había un 'scouter' cuyo nombre no recuerdo, pero que era muy conocido", continuó.

Y quizá fue por él por lo que el Barça se decantó por Quaresma. "En Portugal jugaba un delantero también muy bueno llamado Quaresma. Pues después del partido, al ver llegar al del Barça le dije: 'Qué gran jugador es Cristiano, pero ese (por Quaresma) también es un gran jugador", explicó.

"No sé por qué, el Barça acabó fichando a Quaresma y al final no le fue muy bien", añadió Robert Fernández. El Barça apostó por el caballo equivocado, aunque no había forma de saberlo.

En la temporada que vistió los colores del Barcelona (2003-04), Cristiano debutó con el Manchester United. Mientras uno se labraba un nombre en Old Trafford, el otro se marchaba de vuelta a Portugal por un poco menos de lo que el club azulgrana pagó por él 12 meses antes.

Quaresma siempre será ese gran futbolista que se negó a serlo. Con un talento innegable, su espíritu indomable le privó de tener una carrera plagada de éxitos, y eso que su palmarés ya lo querrían muchos: dos Mundiales de Clubes, una Champions, dos 'Scudettos', una Supercoppa, cuatro Ligas, dos Taças y tres Supercopas de Portugal, una FA Cup, dos Ligas y una Copa de Turquía y la Eurocopa de 2016. Casi nada.