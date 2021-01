"El Barça tiene buenos jugadores, pero si solo se pasan el balón no sirve de nada"

El título del Athletic en la final de la Supercopa de Epsaña llenó de felicidad a un Javier Clemente que mostró su amor por el club de su vida.

Charló en 'Radio Marca' del partido de los 'leones' ante el Barcelona y criticó el estilo de toque que se ha intentado imponer en todas partes. "El partido no me sorprendió. Es lo que tendría que hacer el Athletic todos los domingos y eso es más complicado", explicó.

"Entrenar en Lezama desde que eres niño es especial y se vio tras el pratido. Durante 12 años, el Athletic ha jugado con un estilo equivocado, como el Barça, el Inter... Dejamos de usar nuestra fuerza", lamentó Clemente.

El ex seleccionador recordó su etapa al frente de 'la Roja' y la comparó con el tiempo de Luis Aragonçes: "Yo dejé la Selección y muchos decían que jugaba al patadón. Con el juego de Luis Aragonés decían que España ya tenía su estilo. Pero eso ha sido estos años, porque tenían a los jugadores adecuados. Hay que tener un estilo con el que se gane. Hay que hacer lo que se pueda".

Extrapoló estas palabras al Barça actual: "El Barça tiene buenos jugadores, pero si se limitan a pasarse el balón no vale para nada. Salvo la jugada de Jordi Alba, casi que no hicieron nada porque esa forma de jugar... pues no. Son buenos jugadores, sí, si hacen más cosas".

Para concluir, defendió a Messi, un jugador que tuvo una acción fea en la expulsión, pero que no juega con mala fe. "No doy importancia a la expulsión. Es en el tramo final y una acción fea, pero, en el contexto del jugador, él se quiere quitar a Villalibre de la forma que puede. Es un chaval discreto que no tiene mala fe. No es una acción deportiva, pero no hay que darle más vueltas", finalizó.