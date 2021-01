Sarabia y Setién. Setién y Sarabia. Ambos han dejado huella en su paso tanto en Las Palmas, Betis y FC Barcelona, aunque en este último su periplo no fuese excesivamente largo. El cántabro siempre fue la templanza, la calma, mientras que el vasco mostró coraje y nerviosismo desde los banquillos.

Así, el ex entrenador 'culé' pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para hablar sobre el nuevo ciclo de su ex segundo en el Andorra, equipo del que es dueño Gerard Piqué.

"Eder será un gran entrenador. Lo que le ha ido bien durante toda la vida es lo que tiene que hacer. Por su personalidad y por su comprensión del juego va a ser un enorme técnico. Este paso que ha dado lo intuía que iba a llegar porque es la ley natural", explicó Setién, que sus declaraciones coincidieron en el tiempo con las de Eder en las que dijo que Messi no se despidió de él.

"Nos hemos retroalimentado. Además, ha habido una relación sincera y amistad, al margen de lo profesional. Tiene un proyecto bonito que le ha calado y va a por él", añadió.

Los errores de Eder en el banquillo

También destacó que sería su segundo, pero que estaría "todo el día comiéndole la oreja", algo que desató las risas de entrevistador y entrevistado.

Sobre lo que debería mejorar Eder en los banquillos, el cántabro aseveró: "Él es consciente de las cosas que tiene que cuidar. Quizá en algunos sitios no se daba importancia, pero por mi manera de ser sí se la daba. Él ya ha trabajado en ese sentido, es plenamente responsable de las cosas que tiene que mejorar y cuidar. Algunas cosas las tiene que controlar; los años te dan la pausa".

Por último, cuando fue preguntado por su situación con el FC Barcelona, club que le debe dinero, reconoció que aún no sabe nada. "Estamos a la espera, el Barça todavía no me ha pagado", sentenció.