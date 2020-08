El Barça viajará con 'fichaje' y medio a Lisboa

El Barcelona, con piel de cordero en el enfrentamiento ante el Bayern, tendrá un 'fichaje' y medio en el viaje a la 'final a ocho' de Lisboa.

Para empezar, viajará un recuperado y muy mejorado Ousmane Dembélé, a pesar de que ni el club ni Setién han confirmado si va a jugar o no.

El francés ha vivido todo un infierno desde su operación el pasado 12 de febrero. Y, a pesar de que se pensaba que iba más rápido de los plazos previstos, la realidad dice que su recuperación ha sido la más lenta entre las opciones previstas.

Este miércoles se cumplen seis meses desde que fue intervenido en Finlandia y, a pesar de la mejoría, no hay seguridad de que vaya a estar ante el Bayern. Si el Barça ha jugado sin él hasta ahora, podría apañarse por unos partidos más. Lo último que les conviene tanto a él como a su club es una recaída que podría ser definitiva.

Quien viajará con el Barcelona hasta suelo luso con su futuro inmediato en el aire es Martin Braithwaite. El danés ha pasado los test correspondientes y ha seguido trabajando como si pudiera jugar.

En un principio no podría hacerlo, pero, si el Barça tuviera positivos de última hora, la UEFA dio el visto bueno a que los clubes usen jugadores no inscritos. Una sorprendente medida que desveló 'AS' y que, con todo, está lejos de cristalizar para los 'culés'.